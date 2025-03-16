Köpeklere sahte çip takıyorlar

Mamazadelerin başıboş köpeklere sahte çip takarak toplanmasını engellediği tespit edildi. Başıboş köpekler ve mamazadelerle mücadele sürüyor. Sokak hayvanları üzerinden maddi çıkar sağlayan mamazadelerin bir oyunu daha deşifre oldu. Hayvanları toplamak ile yetkili ekipler hayvanların sahipli olup olmadığını sokakta çip taraması yaparak belirliyor. Sahipsiz ve çipsiz olan hayvanlar ise toplanarak barınaklara götürülüyor. Ancak çipli sistemde hayvanın bilgilerini doğrulamak için hayvanların ilgili istasyonlara götürülmesi gerekiyor. Böylece hayvan severler sokak hayvanlarının ekipler tarafından alınması o anlık da olsa engelleniyor ve sonrasında bu kişiler hayvanların yerlerini değiştirerek izini kaybettiriyor.

İNSANLARI RİSKE ATIYORLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, sahte çip ve sahte kayıtlar ile hayvanlar kayıt edilmeden kayıt edilmiş gibi gösteriliyor. Böylece hayvanların sahte aşı, sahte kimlik gibi olaylar nedeniyle kuduz ve insanlara bulaşabilecek farklı hastalıkların riskini artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca hayvanlara takılan bu çipleri takan kişilerin yetkinliği olmadığında hayvanların sağlığı da riske atılıyor ve hayvanlar için ölüme varan sonuçları doğurabildiği ifade ediliyor.

SAHTE ÇİPE BAĞIŞ

Belediyeler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri veya yetkilendirilmiş olan özel kliniklerin takabildiği çipler ile hayvanlar Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) sistemine kaydediliyor. Ancak dernekler sahte veya kullanım dışı çipler ile hem hayvan aşısı gibi bilgilerde yanlış yönlendiriyor hem de bu çiplerin takılması için bağış topluyor. Öte yandan kendilerini dernek gibi gösteren bazı sosyal medya hesaplarının bireysel hesaplarına bağış adı altında para isteyerek zimmetlerine para geçirdiği de tespit edildi.







