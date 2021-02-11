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POLİTİKA

​Kopuşlar İnce’yi güçlendirir

Kopuşlar İnce’yi güçlendirir

Araştırma şirketi Areda Survey, CHP’deki istifalarla ilgili dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. 2 bin 486 kişinin katıldığı çalışmada katılımcıların yüzde 50,3’ü istifaların milletvekili düzeyinde devam edeceğini düşünüyor. Ankete katılanların çoğunluğu CHP’deki istifaların İnce’yi güçlendireceği kanaatinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP’deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, ‘CHP’deki Gelişmeler Özel Dosya’ başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye ‘CHP’den Muharrem İnce’nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?’ sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3’ü “Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur” dedi. Yüzde 23,3’ü “Teşkilat düzeyinde olur, vekil düzeyinde olmaz” yüzde 26,4’ü ise “Hiçbir düzeyde olmaz” şeklinde cevap verdi.

CHP’DEKİ İSTİFALARININ NEDENİ SORULDU

CHP’de gerçekleşen istifalara dayanarak ‘Sizce CHP’den istifa eden 3 milletvekilinin istifa sebebi hangisidir?’ sorusuna ise, vatandaşların yüzde 51’i ‘CHP yönetiminden memnuniyetsizlik’ yüzde 21’i ‘Muharrem İnce etkisi’ yüzde 17’si ‘Muhalefete yönelik operasyon’ yüzde 11’i ise, ‘Kişisel siyasi ikbal’ olarak değerlendirdi. ‘Memleket Hareketi’ ile ilgili katılımcılara ‘CHP’den istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusu yöneltildi. Soruya vatandaşların yüzde 42.5’i “Muharrem İnce’nin memleket hareketini zayıflatır” derken yüzde 57.5’i ise “Muharrem İnce’nin memleket hareketini güçlendirir” dedi. CHP’lilerin kaymakam ve valilere “militan” benzetmesine katılımcıların yüzde 67,5’i, karşı çıkarken, yüzde 32,5’i destek verdi.

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