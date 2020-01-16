Koreli şefler BAU’lu öğrencilerle buluştu

Yapılan yemeklerin tadımı için düzenlenen organizasyona, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.
7 BÖLGENİN YEMEĞİ OLACAK
- Türk mutfağını yurt dışında temsil etmek istediklerini söyleyen BAU Gastronomi Bölümü’nden öğretim üyesi Ecem Aslay, “Güney Kore’deki ‘Türk mutfağı haftası’nda 7 bölgeden yemeklerimizi tanıtacağız. Bu nedenle Güney Koreli şefler etkinlik öncesi okulumuza gelerek, kendi mutfaklarını tanıtmak istedi. Biz de Güney Kore’de geleneksel ve çok eski yemeklerimizi yapacağız. Türkiye’den bir çok malzemeyi oraya götüreceğiz. Korelileri Türk mutfağıyla buluşturacağız” dedi.