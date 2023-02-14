Körfez ülkelerinden depremzedeler için 370 milyon dolar

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Umman resmi makamları ve hayır kuruluşları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyaları başlattı.





Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardım kampanyalarına Körfez halkları yoğun ilgi göstererek büyük dayanışma örneği sergiledi.

AA muhabiri Körfez ülkelerinden yapılan yardımları derledi.





Suudi Arabistan





Kral Selman İnsani Yardım Merkezine bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan tutar 344 milyon 849 bin 604 riyali (89,2 milyon dolar) aştı.





Sahem Platformu'ndan 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 1 milyon 545 bin 729 kişinin bağışta bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan ayrıca, 7 uçak ile 95 kişilik arama kurtarma ekibi, 55 kişilik sağlık personeli ve Suudi Kızılayından oluşan heyet, Kral Selman Yardım Kuruluşu temsilcileri, insani yardım malzemesi ve sıhhi teçhizatın tamamı deprem bölgesine ulaştı.





Katar





Katar devlet televizyonunda 10 Şubat'ta canlı yayında düzenlenen yardım kampanyasında Emir Şeyh Temim, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Kampanyada toplam 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) yardım toplandı.





Doha yönetimi ayrıca Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım kapsamında taahhüt ettiği 10 bin konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.





Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), 12 Şubat'ta, deprem bölgelerine yardım için başlattığı bağış kampanyasının ilk aşamasında toplanan yardımların 6 milyon riyali (1,6 milyon dolar) aştığını duyurdu.





Açıklamada, 7,3 milyon riyallik (yaklaşık 2 milyon dolar) acil müdahale ve 14,6 milyon riyallik (yaklaşık 3 milyon 800 bin dolar) yeniden inşa ve erken müdahale projelerini içeren 21,9 milyon riyal (6 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladığı belirtildi.





Katar Kızılayı da Türk Kızılay ile koordineli olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı.

Katar Yıldızlar Ligi Spor Kurumu ise Katar Futbol Kupası'ndaki yarı final maçlarının bilet gelirinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yararına tahsis edileceğini aktardı.





Sosyal girişimler çerçevesinde Dar eş-Şark Medya Grubu, bünyesindeki dört gazetenin (Eş-Şark, El-Arab, Lusail, The Peninsula) satışından 9 Şubat Perşembe gününden itibaren bir hafta boyunca elde edilen gelirin iki ülkenin halkına bağışlanması kararı aldı.





- BAE





BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'ye 50'şer milyon dolarlık yardım talimatı verdi.





Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. "İyilik Köprüleri" yardım kampanyası kapsamında 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.





BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE'de düzenlenen "Mubadele Abu Dabi Açık" kadınlar tenis turnuvası yarı final ve final maçları bilet gelirlerinin de BAE Kızılayının başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağı kaydedildi.





- Kuveyt





Kuveyt hükümeti, 9 Şubat'ta depremden etkilenenlerin acılarını hafifletmek için Türkiye ve Suriye'ye 30 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı da, "Kuveyt Yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi. Kuveyt devlet televizyonunda 11 Şubat'ta 12 saat devam eden kampanyada 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 67 milyon doları geçti.





Kampanyaya dernekler, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağladı.





- Bahreyn





Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatıyla Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumu, Türkiye ve Suriye'ye acil insani yardım yapılması için bağış kampanyası başlattı.





Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördeki firmalara ve halka kampanyaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.





Bahreynliler de depremzedeler için ayni yardımlarda bulundu.





- Umman





Umman’daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri, Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.





Umman medyasında yayımlanan haberlerde ülke yönetiminin ve halkının, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin etkilerini azaltmak için seferber olduğu aktarıldı.





Umman Dar el-Ata Derneği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acı ve Umut" temasıyla depremden etkilenenler bölgeler için belirli bir süre belirtmeden mali bağış kampanyası başlattığını duyurdu.





Umman gazetelerinde Şeybe de, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için başlattığı bağış kampanyasında 48 saat içinde yaklaşık 250 bin riyal (yaklaşık 650 bin dolar) toplandığını açıkladı.





Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. Kampanyada yaklaşık 4,5 ton ayni yardım toplandı.











