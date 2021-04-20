Körfez’de Ramazan dolu dolu geçecek

Körfez Belediyesi, vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan’ı evde huzurla dolu dolu geçirmesi için çevrimiçi programlar hazırladı. Etkinlikler kapsamında Hacivat’tan Karagöz’e, tasavvuf konserinden söyleşi ve sohbetlere, kum sanatı gösterisinden Kur’an-ı Kerim tilavetine kadar bir çok program, sosyal medya hesapları üzerinden online olarak yayınlanmaya başlandı.

HACİVAT VE KARAGÖZ SİZLERLE

İlk etapta ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Hacivat ile Karagöz oyununa yer verilen etkinliklerde izleyicilerin neşeli dakikalar geçirmesini amaçlandı. Ramazan Sohbetleri programı ile farklı katılımcıların yer aldığı söyleşiler de planlandı. Ramazan Sohbetlerinin ilk konuğu ise eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan oldu.

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ÖNEMLİ İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

Eğitimci -Yazar Sıtkı Aslanhan, “Tüm dünyaya yayılan virüsün nereden geldiğini bilmiyoruz. Gözle göremediğimiz o bir virüs, bütün hayatımızı alt üst edebiliyor. Bankadaki paralarınız, sahip olduğunuz evleriniz, hiçbir anlam ifade etmiyor. Salgının, aslında bize kazandırdığı çok şey var. Son dönemlerde kaybettiğimiz iç dünyamıza yolculuk yapma noktasında büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Harun Beyaz’ın sunuculuğunu üstlendiği Ramazan’da sağlıklı beslenme programının konuğu ise Uzm. Dyt. Ecem Şahin oldu. Ecem Şahin, Ramazan ayı boyunca nelere dikkat edilmesi gerektiğini konusunda izleyenlere tavsiyelerde bulundu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN

Ramazan’da müzik dinletilerini tasavvuf ve ilahi müziğe ayıran Körfez Belediyesi, iki farklı konser etkinliğine yer verecek. Salgın koşulları nedeniyle alınan tedbirlere binaen Körfez Belediyesi’nin, resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.