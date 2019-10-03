Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine 30’uncu günde bir anne daha katıldı. Umutla çocuklarına kavuşmayı bekleyen aile sayısı 50’ye ulaştı. Diyarbakır anneleri, geçen yıl 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Abdulkadir Akdoğan için Batman’dan gelen 8 çocuk annesi Melike Akdoğan’ı alkışlarla karşıladı.

Melike Akdoğan

OĞLUMUN BEYNİNİ YIKAMIŞLAR

Akdoğan, oğlu Abdulkadir’in geçen yıl lise birinci sınıfta okurken kaçırıldığını belirterek bir yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. “Oğlumu kandırmışlar, beynini yıkamışlar, dağa kaçırmışlar. Oğlumu istiyorum, onun için buraya geldim” diyen Akdoğan, annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, annelere destek olmak hem de oğluna kavuşmak amacıyla oturma eylemine katıldığını belirtti.

ANNEN SENİN ARKANDA

Oğlunun daha çok küçük olduğunu, onu kandırdıklarını dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu: “3 gün sonra tam bir yılı dolacak. Abdulkadir sesim geliyorsa, beni görüyorsan ne olur gel, seni bekliyorum. Gel annen senin arkanda. Annen her şeyinle ilgilenecek. Biz korkmuyoruz, sen de korkma. Seni çok özledik. Artık yeter, seni istiyorum, kim götürmüşse seni bana yine getirsin. Neredeysen gel.”

İNŞALLAH HEPİMİZİN ÇOCUĞU GELİR

Oğlunun okuldan çıktıktan sonra bir daha eve dönmediğini anlatan Akdoğan, onu her yerde aradıklarını aktardı. Akdoğan, “Onu kandırmışlar. Arkadaşlarıyla görüştük, ‘Haberimiz yok’ dediler. İnşallah hepimizin çocuğu gelir” dedi.

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Paramparça olduk

Salih Gökçe

4 yıldır haber alamadığı oğlu Ömer için Ağrı’dan gelerek oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe, oğlunun askere gitmesine 20 gün kala dağa götürüldüğünü söyledi. Eşinin 16 yıl önce vefat ettiğini dile getiren Gökçe, “Ömer’i ben büyüttüm. Her şeyini hazırladım çocuğum askere gidecekti. Burada 15 gündür eylem yapıyorum. Evimde şu an kimse yok. Bir oğlum askerde, ben de oturmaya devam edeceğim. Bir oğlum da üniversite okuyor. Paramparça olduk” dedi.

Çocuklarımızı ellerinden alalım

Mevlüde Üçdağ

Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ’dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu: “Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat.”

Artık yeter

Evlat nöbeti devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile oturma eylemine devam eden anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor. Diyarbakır anneleri, üzerinde Türkçe ve Kürtçe “Artık yeter” ve “Evladımı istiyorum” yazısı bulunan fotoğrafları yan yana dizerek tepkilerini dile getirdi.

Kızım kaç gel seni bekliyoruz

Fatma Akkuş

Gözyaşı döken Fatma Akkuş 2015’ten bu yana hasret kaldığı kızı Songül için eyleme katıldığını, kızından hiç haber alamadığını belirtti. “Bir değil, iki ay değil üç ay da sürse bekleyeceğiz. Yeter ki çocuklarımızdan haber alalım” ifadelerini kullanan Akkuş, yıllardır çocuğunu beklediğini aktardı. Akkuş, “Songül kızım neredesin? Kaç, isterlerse seni öldürsünler, zaten her gün ölüyoruz. Kızım kaç gel, seni bekliyoruz” dedi. Sevda Demir ise, 4 yıldır oğlu Fatih’ten haber alamadığını, evladı için sonuna kadar eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi. Oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır’ın Hani ilçesinden geldiğini anlatan Demir, “Kış gelse çadır kuracağım. Çadırda eyleme devam edeceğim” diye konuştu.

Elinizi taşın altına koyun

Celil Begdaş

Diyarbakır’da, 5 Mayıs’ta kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia eden Celil Begdaş, “Tüm siyasetçilerden rica ediyorum; herkesten, bütün duyarlı insanlardan, büyüklerden herkes elini taşın altına koysun. Bütün siyasi partiler birleşsin, duyarlı insanlarla bir komisyon kursun, bir çözüme gitsin. Bu işi kökten çözmeleri lazım” dedi.

Anaların sesini bastıramayacaksınız

Diyarbakır annelerine, Hakkari’den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri destek verdi.

Hakkari’den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri evlat nöbeti tutan anneleri oturma eylemi yaptıkları HDP il binası önünde ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Cüneyt Özbek, Diyarbakır annelerinin çığlığını desteklediklerini aktararak şöyle konuştu: “Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerimizin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır. Anaların sesini bastıramayacaksınız. Evlatlarını bu alçak terör örgütünün elinden alana dek onların yanında olacağız. Bu anaların sesi tüm Türkiye’nin sesidir.”