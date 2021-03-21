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ZONGULDAK TÜRKİYE

Koronavirüslü aile sıkılıp evden çıktı: Kastamonu'ya gezmeye gidince jandarmaya yakalandılar

Zonguldak’ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu’da jandarma ekiplerine yakalandı. Karantina ihlalinden para cezası kesilen aile yurda yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.
Aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Zonguldak’ta ikamet eden ailenin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanan aile, bir süre sonra evlerinde sıkılınca Zonguldak’tan bindikleri özel araç ile sahil boyunca Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar geldi.

Burada Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlere takılan aile, sorgulanan HES kodunda pozitif oldukları ve karantina olmaları gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.


AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlemde uygulandı.

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