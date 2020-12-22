Koronavirüsü yok eden cihaz: Van'da üretilen cihaz İngiltere laboratuvarlarında tam not aldı

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Koronavirüsün tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere’de akredite olan bir laboratuvarda direkt korona virüs üzerinden test edildi.

Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvar; cihazın korona virüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti.

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda ve İran’a ihraç etti.

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İHA Hava dezenfekte cihazı İngiltere laboratuvarlarında tam not aldı.

“Koronavirüsü yüzde 99.9 yok ettiğine dair rapor verildi”

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Türkiye’de ilk kez mevcut hava dezenfekte cihazlarından farklı bir sistemle çalışan bir cihaz geliştirildiğini belirtti.

Cihazın ürettiği oksijen iyonlarıyla ortamdaki virüs ve bakterileri tamamen yok ettiğini söyleyen Gedik, “Van İŞGEM’de daha yenilikçi, teknolojiyi kullanan, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı işletmelere karar ver veremeye karar verdik. Uygulama esaslarımızı da buna göre yeniledik ve bunun sonuçlarını da alamaya başladık. Hava temizleme cihazımız da bu ürünlerden biridir. Türkiye’de ilk kez mevcut hava dezenfekte cihazlarında çok daha farklı bir sistemle çalışan bir cihaz geliştirildi.

Cihaz ürettiği oksijen iyonlarıyla ortamdaki virüs ve bakterileri tamamen yok ediyor. Bunu da en son İngiltere’de akredite olmuş bir laboratuvardan test sonuçlarını aldık. Test sonuçlarını da diret korona virüs üzerinden uygulanması yapıldı. Koronavirüsü yüzde 99,9 yok ettiğine dair rapor verildi” dedi.

İHA Cihaz şu ana kadar İngiltere, Hollanda ve İran’a ihraç edildi.

“İnsanlık açısından önemli bir buluş”

Cihazın insanlık açısından önemli bir buluş olduğuna dikkat çeken Gedik, “Bu buluşun şu an seri üretimine geçildi ve ihracatına başladık. İran, Hollanda ve İngiltere’ye ihracatı da yapıldı. Şu an yoğun bir talep de var. Firmamızı büyüterek, imkanlarını da geliştirdik. Gelen talepleri karşılayacak şekilde yeniden bir oluşuma girdiler. Bu cihaz, salgının bulaşını ciddi anlamda önleyecektir” diye konuştu.

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“Virüs ve bakterileri yok ediyor”

Hava dezenfekte cihazının oksijen plazma teknolojiyle çalıştığını söyleyen Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise “Diğer hava dezenfekte cihazlarından çok farklı bir şekilde çalışmaktadır. Cihazımız hem havada hem yüzeyde oksijenin negatif iyonlarını temizleyerek, bakteri ve virüsleri öldürüyor. Cihaz, hiçbir kimyasal madde kullanmadan plazma teknolojiyle çalışarak virüs ve bakterileri yok ediyor. Patent başvurusu yaptık ve patentimizi de aldık. İSO ve CE belgelerimiz var. Diğer taraftan akredite laboratuvardan onayımızı da aldık” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 11 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kovid-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinin artık daha kaliteli sonuç vereceğini bildirdi. PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK UME tarafından RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğine işaret eden Varank, Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak değerlendirmesinde bulundu. Bakan Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini aktararak, şunları kaydetti: Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. Üç ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik. PCR testi nasıl çalışıyor <br> <br>Kovid-19 virüsünü tespit etmek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan PCR testlerinde ölçüm iki farklı basamaktan oluşuyor. Birinci aşamada bir enzim aracılığıyla virüsün RNA'sı, cDNA'ya çevriliyor. İkinci basamakta da çevrilen cDNA (eşlenik DNA) başka bir enzim ile çoğaltılarak PCR testinde pozitif sinyal oluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME, Türkiye'de Kovid-19 tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini artırmak amacıyla yeni bir referans malzeme geliştirdi. Bu yeni RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor. TÜBİTAK UME tarafından üretilen RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerinin güvenilirliğini de sağlayabilecek. Soğutma işlemine ihtiyaç duymuyor Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş da, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemelerle yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarına dikkati çekerek, Bu malzemenin en önemli katkısı, herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz. değerlendirmesinde bulundu. TÜBİTAK UME laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, bir altyapı oluşmasını ve teknik deneyim elde edilmesini de sağladı. Laboratuvarlar, Kovid-19 virüsünün mutasyona uğraması veya başka bir virüsün ortaya çıkması durumunda yeni RNA referans malzemelerinin üretimini çok kısa bir sürede gerçekleştirebilecek kabiliyete ulaştı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekledi <br> <br> Referans malzemeler, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında TR4220COVID0035: 2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi başlıklı projeyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansından destek aldı. Üç aylık proje sürecinin ardından donuk ve liyofilize olarak 2 farklı formda bin 250 referans malzeme üretildi. RNA tabanlı referans malzemelerle ilgili bilgi ve sipariş formlarına, https:rm.ume.tubitak.gov.trurun_grup.aspx?p=4 bağlantısından ulaşılabiliyor. Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini belirterek, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak." ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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