Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı Hastane odasını sınıfa çevirdi
ANKARA

Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yeşilyurt (45), Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören annesi Esengül Yeşilyurt'un (60) yanında refakatçi olarak kalıyor. Annesi ile kaldığı odadan çıkamayan Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.

Haber Merkezi DHA
Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi
Mustafa Yeşilyurt

Ankara'da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, koronavirüse yakalanan annesi Esengül Yeşilyurt'a tedavi gördüğü hastanede refakat etmek için 10 gün önce memleketi Erzurum'a geldi. Yeşilyurt, bu süreçte hastane odasından canlı bağlanarak EBA'dan eğitimlere devam etti.

GÜNDE 6 SAAT DERS

40 öğrencisine günde 6 saat ders verdiğini söyleyen Yeşilyurt, "Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını pek çok yerde yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sevdiklerimizden, öğrencilerimizden ayrı kaldık. Evlerimize kapanarak uzaktan çalışmaya başladık. Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık.

DHA

Herkes fedakarlık yapıyor: 3 bin 900 personel destan yazıyor
KORONAVİRÜS
Herkes fedakarlık yapıyor: 3 bin 900 personel destan yazıyor

Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle buraya gelmek zorunda kaldım. Öğrencilerimden uzak kaldım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Her yerde eğitim, her ferde eğitim' sloganıyla yola çıkarak kurduğu EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan bulduk. Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI DESTAN YAZIYOR'

Erzurum'un tarihi mekanlarında ders anlatamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 23 Nisan'da öğrencilerinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşadığını belirtti.

Öğretmenler öğrencileri için büyük fedakarlık yaptı
GÜNDEM
Öğretmenler öğrencileri için büyük fedakarlık yaptı

Hastanedeki tüm personelin yoğun bir şekilde çalışarak destan yazdığını vurgulayan Yeşilyurt, "Şu anda güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, hemşireler, doktorlar ve idari personeli göz önüne alırsak hastanelerde bir destan yapıldığını söyleyebilirim.

Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iki durum beni çok üzüyor. En çok istediğim şeylerden birisi Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nden öğrencilerime ders anlatmadığım için çok üzgünüm. Bir diğer üzüldüğüm noktada maalesef 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayamayacağız" dedi.

Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor
HAYAT
Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor

DHA

Dersini bitirir bitirmez annesi ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, çok şükür bu zorlu dönemi sağlık çalışanları sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Yeşilyurt, "Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız" ifadelerini kullandı.

Fedakar baba engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
OYNAT 00:59
Fedakar baba engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da yaşayan Halil Şahin, bedensel engelli olan 10 yaşındaki oğlunu, 3 yıldır her gün yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okula sırtında taşıyarak götürüp getiriyor.


Abone Ol Google News
Hırsız polisin ayağına geldi

Hırsız polisin ayağına geldi

​Para ve altın dolu poşetle polis ekibinin önüne düştü.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Bu geceye dikkat: Sıcaklıklar altı derece düşecek.
Çamlıca Tepesine dev Türk Bayrağı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor

​Thodex vurgununda yeni gelişme

​Başsavcılık Thodex'in kurucusu için harekete geçti

Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir.

​Askerin eli yerli tüfeklerle güçleniyor

Hastaneden ilginç kaçış

Hastaneden ilginç kaçış

Çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.