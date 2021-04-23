Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi

Ankara'da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, koronavirüse yakalanan annesi Esengül Yeşilyurt'a tedavi gördüğü hastanede refakat etmek için 10 gün önce memleketi Erzurum'a geldi. Yeşilyurt, bu süreçte hastane odasından canlı bağlanarak EBA'dan eğitimlere devam etti.

GÜNDE 6 SAAT DERS

40 öğrencisine günde 6 saat ders verdiğini söyleyen Yeşilyurt, "Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını pek çok yerde yaşamımızı olumsuz etkiledi. Sevdiklerimizden, öğrencilerimizden ayrı kaldık. Evlerimize kapanarak uzaktan çalışmaya başladık. Uzaktan eğitimle öğrencilere dersleri öğretmeye çalıştık.

DHA

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Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Annemin hastalığı sebebiyle buraya gelmek zorunda kaldım. Öğrencilerimden uzak kaldım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Her yerde eğitim, her ferde eğitim' sloganıyla yola çıkarak kurduğu EBA sistemi üzerinden derslerimizi yapmaya imkan bulduk. Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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DHA

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI DESTAN YAZIYOR'

Erzurum'un tarihi mekanlarında ders anlatamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 23 Nisan'da öğrencilerinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşadığını belirtti.

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Hastanedeki tüm personelin yoğun bir şekilde çalışarak destan yazdığını vurgulayan Yeşilyurt, "Şu anda güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, hemşireler, doktorlar ve idari personeli göz önüne alırsak hastanelerde bir destan yapıldığını söyleyebilirim.

Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iki durum beni çok üzüyor. En çok istediğim şeylerden birisi Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nden öğrencilerime ders anlatmadığım için çok üzgünüm. Bir diğer üzüldüğüm noktada maalesef 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayamayacağız" dedi.

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DHA

Dersini bitirir bitirmez annesi ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, çok şükür bu zorlu dönemi sağlık çalışanları sayesinde kolay atlattıklarını söyledi. Yeşilyurt,

ifadelerini kullandı.