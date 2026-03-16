Köseoğlu ailesinin acı günü

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi önceki dönem başkanlarından, Basın İlan Kurumu müdürlerinden gazeteci-yazar Mehmet Ali Köseoğlu ile Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi sorumlusu Bedir Köseoğlu’nun babaları Süleyman Köseoğlu vefat etti.

83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Köseoğlu için bugün öğle namazını müteakip Hacı Veyis Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını emekli Din Hizmetleri Ataşesi ve Müftü İbrahim Öcüt kıldırdı.

Cenaze namazına AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, önceki dönem Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Mustafa Kabakcı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Köseoğlu ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.