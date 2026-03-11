İran’da hayatını kaybeden tır şoförünün yakınları cenazenin Türkiye’ye getirilmesini istiyor

İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a giden tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybederken, acılı ailesi cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
Afganistan dönüşünde İran’ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat’ın yakınları, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Fırat’ın akrabası Cuma Karakılınç, Amerika ve İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak hastanenin bile saldırıya uğradığını söyledi.
Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, Askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek yaşamını ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fırat, İran’da hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Fırat’ın yakınlarıysa yakınları cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.