Kosova'dan annelere destek

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan aileleri, Kosova’nın Mamuşa kentinden gelen heyet ziyaret ederek, desteklerini iletti.
MÜCADELENİZİ TEBRİK EDİYORUZ
- Heyet adına konuşan Buyar Morina, Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini tebrik etmek ve onlara sabır dilemek için geldiklerini belirterek, “Evladını terörün pençesine kaptırmış, yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova’dan duyuyoruz. Türkiye’nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz” dedi.