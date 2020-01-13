Kosova'dan annelere destek PKK’nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır’da HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere Kosova’dan destek ziyareti. Mamuşa kentinden gelen heyet adına konuşan Buyar Morina, “Yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova’dan duyuyoruz. Türkiye’nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz” dedi.

Haber Merkezi 13 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak