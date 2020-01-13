Gündem Kosovadan annelere destek
DİYARBAKIR

Kosova'dan annelere destek

PKK’nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır’da HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere Kosova’dan destek ziyareti. Mamuşa kentinden gelen heyet adına konuşan Buyar Morina, “Yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova’dan duyuyoruz. Türkiye’nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kosova’nın Mamuşa kentinden gelen heyet, anneleri ziyaret etti.
Kosova’nın Mamuşa kentinden gelen heyet, anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan aileleri, Kosova’nın Mamuşa kentinden gelen heyet ziyaret ederek, desteklerini iletti.

MÜCADELENİZİ TEBRİK EDİYORUZ

  • Heyet adına konuşan Buyar Morina, Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini tebrik etmek ve onlara sabır dilemek için geldiklerini belirterek, “Evladını terörün pençesine kaptırmış, yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova’dan duyuyoruz. Türkiye’nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz” dedi.

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