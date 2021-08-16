Gündem Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98i aşısız
VAN TÜRKİYE

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yoğun bakım ve hastane servislerinde Kovid-19 tanısıyla yatan hastaların yüzde 98’inin aşısız, yaklaşık yüzde birinin ise üçüncü doz zamanı geldiği halde yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98i aşısız
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Aşı oranı yüzde 61.5 olan Van’da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanedeki doluluk oranı yüzde 90’ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63 oldu. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye’de en iyi 5 ilin arasında bulunan Van, aşılamada aynı başarıyı sağlayamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması vaka sayısını 100 binde 278,14 seviyesine kadar çıkardı.

Bağışıklıkta ışık göründü
KORONAVİRÜS
Bağışıklıkta ışık göründü

"Kovid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır"

Koronavirüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, koronavirüs salgınını ancak iyi bir aşı oranını yakalayarak ve kurallara uyarak vatandaşların yenebileceğini söyledi.

Sünnetçioğlu, "Van’da bulunan yoğun bakımlarımızda ve hastane servislerimizde Kovid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır, bunların yüzde 98’i aşı olmayan, yüzde bir civarında üçüncü dozu geldiği halde, gelip aşısını yapmayanlardır. Zamanında aşılarını yapıp bağışıklık oluşan vatandaşlarımızdan hastanelerimizde Kovid-19 tanısıyla özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok" dedi.

Vakalar 30 bini aşmaz
KORONAVİRÜS
Vakalar 30 bini aşmaz


"Kovid-19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor"

Koronavirüs salgınının aşı yaptırmayanlar nedeniyle devam ettiğini belirten Sünnetçioğlu, "Aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Kovid-19 vakası olan hastalarımızla bir diyaloğumuz oldu, Kovid-19 yoğun bakımda ki hastalarımız ‘ne olur vatandaşlarımıza seslenin aşılarını yapsınlar, bizim düştüğümüz duruma düşmesinler’ çünkü gerçekten yoğun bakımda ki hastaların çektiği o sıkıntıyı hiçbir vatandaşımızın çekmesini istemiyoruz. Hastanelerimizde verdiğimiz en iyi tedaviye rağmen Kovid-19 salgınına bağlı oluşan ıstırabı dindirmek çok zor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz"


Vatandaşlardan mümkün oldukça maske takmalarını isteyen Sünnetçioğlu, “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, 3 kişilik ortamlarda maske kullanılmıyorsa ve bir kişi pozitif ise o bir kişi beş kişiye, beş kişi 10 ve 50 derken dalga dalga vaka sayıları artıyor. Bu sebeple mümkün oldukça vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz. Bunu tamamen vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz şey aşılarını yapmaları, aşı zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz, şehir içinde, köylerde ve ilçelerimizde mobil ekiplerimiz aşı çalışmalarını yapıyor, tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde, yeter ki vatandaşlarımız aşılarını yapsınlar” şeklinde konuştu.

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