Kovid-19'dan ölen doktorun son mesajı: Bize yardımcı olun lütfen

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Soner Oğuz, 17 Aralık'ta üşüme ve ateş belirtisi üzerine gittiği Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Oğuz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Oksijen tedavisi uygulanan doktor, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"Bize yardımcı olun lütfen"
Doktor Oğuz'un, hastaneye gittiği gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek olmak için dikkatli olmalarını istediği öğrenildi. Oğuz, mesajında şunları söyledi:
- "Bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Önce sağlık, lütfen dikkat edin."