Kovid-19'dan ölen doktorun son mesajı: Bize yardımcı olun lütfen Denizli'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Soner Oğuz'un, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, "Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. Önce sağlık, lütfen dikkat edin" çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 13:28 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 13:45 AA