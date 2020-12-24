Gündem Kovid-19u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin Sağlık çalışanları için anıt yaptıracağım
MANİSA

Kovid-19'u yenen Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin: Sağlık çalışanları için anıt yaptıracağım

Koronavirüse yakalanan ve 24 gün süren tedavi sürecinin ardından iyileşerek yeniden görevinin başına dönen Saruhanlı Belediye Başkanı CHP'li Zeki Bilgin, "Sağlıkçılar anıtı yaptırarak sağlıkçıların sürekli anılacağı bir eseri ilçeye kazandıracağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

Manisa’da 13 Ekim’de gösterdiği belirtiler üzerine Saruhanlı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 17 günü yoğun bakım olmak üzere toplam 24 gün süren yoğun tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu olan Saruhanlı Belediye Başkanı CHP'li Zeki Bilgin, tedavisinin ardından yeniden görevinin başına döndü.

"Sağlıkçıların hepsinden Allah razı olsun. Büyük emek veriyorlar. Ben bugün hayattaysam sağlıkçıların, doktorların, hemşirelerin ve hasta bakıcıların sayesinde" diyen Bilgin, sağlıkçılar adına sağlıkçılar anıtı yapma kararı çıkardıklarını belirterek, "İnşallah 2021 yılı içinde ocak, şubat aylarında sağlıkçılar anıtı da doktorlarımızın, sağlıkçılarımızın sürekli anılacağı bir eseri de Saruhanlı’ya kazandırmış olacağız" dedi.

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