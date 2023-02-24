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Köylere çelik ev: Fay hatlarından olabildiğince uzakta dağ yamaçlarına inşa edilecek

Depremde yıkılan 70 bin köy evi fay hatlarından olabildiğince uzakta dağ yamaçlarına inşa edilecek. Evler dayanıklı ve inşa süreci hızlı olsun diye çelik konstrüksiyon kullanılacak. Evlerde bahçe ve ahır, köylerde de sosyal donatılar, çocuk parkları olacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Köy evleri bu şekilde inşa edilecek.

Köy evleri bu şekilde inşa edilecek.

Depremde yıkılan köy evlerinin inşa süreci çelik konstrüksiyon ile hızlanacak. ‘Tarımköy Uygulaması’ ile köylerde 70 bin ev inşa edilecek. Evlerin yanı sıra özgün mimari esas alınarak ahır ve bahçeler de yapılacak. Köy evleri de fay hatlarından olabildiğince uzakta, dağ yamaçlarına inşa edilecek. Köylerdeki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra zemin etüdü yapılacak ve inşa süreci başlayacak. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek köy evlerinin inşasında çelik konstrüksiyon kullanılacak. Altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi olan ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte modern köyler inşa edilecek. Tüm bu çalışmalar yapılırken su kaynakları, çayır, mera ve orman alanları da göz önüne alınarak köy mimarisi ve dokusu korunacak.

HATAY’A 14 BİN KÖY EVİ

Deprem bölgesindeki 11 ilde köy evi olarak mart ayında inşasına başlanacak hane sayısı 70 bin. İlerleyen aylarda tespitlere göre bölgede bu sayılar tekrar belirlenecek. İlk planda depremden etkilenen köylere Osmaniye’de bin 361, Adana’da 701, Adıyaman’da 8 bin 21, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te bin 2, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek.

SÜREÇ HIZLI İLERLEYECEK

Galvaniz paslanmaz saclar kullanılarak yapılan çelik konstrüksiyon yapılar, uzun süreli kullanıma uygun. Bir çeşit prefabrikasyon yöntemi olarak karşımıza çıkan yapılarda inşa edilecek binanın iskeleti var olan ihtiyaçlara göre önceden hazırlanıyor. Ardından binayı oluşturacak şekilde dikiliyor. Böylece inşaat süreci de hızlanıyor.

DEPREME DAYANIKLI

Çelikten oluşan evler sert ve ağır yükleri destekleyebiliyor. Çeliğin yüksek seviyede dayanıklılığa sahip olması nedeniyle güvenilir yapılar olarak görülüyor. Çelik konstrüksiyon yapılar, betonarme yapılara göre neredeyse 10 kat daha hafif. Bu durum, çelik yapıların deprem sırasında zorlanmasını azaltarak betonarme yapılara kıyasla depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.


#Deprem
#Köy
#Konut
#Tarımköy Uygulaması
2 saat önce
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Köylere çelik ev: Fay hatlarından olabildiğince uzakta dağ yamaçlarına inşa edilecek
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