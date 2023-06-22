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Köylüleri yok saymış

Seçim yenilgisinin suçunu "Oy vermediler" diye köylüye yıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, köylüleri anketlerde de yok saymış. Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenip "Kesin kazandık" moduna giren CHP'nin, Anadolu’nun ilçe ve kasabalarını anketlere dahil etmediği ortaya çıktı.

Mehmet Güney
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Seçimi büyükşehirlerle kazanma planları yapan CHP’nin köyleri anketlerde de yok saydığı ortaya çıktı. Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenen CHP, sandık sonuçları ile şok yaşadı. CHP’de üst düzey bir isim, seçim sürecinde anketlerin hep büyükşehirlerde yaptıklarına dikkat çekerek Anadolu’nun ilçe ve kasabalarının anketlere dahil edilmemesinin eleştiri konusu yapıldığını vurguladı.

CHP’li kaynak, “Anketler bizim kazanacağımızı söylüyordu. Çok inanıyorduk. Bu seçimde kazanamayacağımız düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Anketçiler de kırsala inmedi. Büyükşehirler baz alınarak Türkiye geneline yansıdı. Anadolu’nun ilçeleri, kasabaları dikkat alınmadı. Bizi yanıltan kısım da bu oldu” değerlendirmesinde bulundu. CHP’li aynı kaynak sadece anketlerin değil sosyal medyanın da CHP’yi yanılttığını söyledi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçmen
#Siyaset
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