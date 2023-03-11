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Köylünün tomruk kazancı artıyor

Orman köylüsünün tomruk alımında devletin uyguladığı indirim oranı yüzde 25’den yüzde 10’a çekildi

Uğur Duyan
04:00 . 11/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

TBMM Tarım Komisyonu’ndan geçen Orman Kanunu’na göre, orman kooperatiflerine yüzde 10 istihkak fazlası nakit olarak ödenecek. Geçen üç yılda satıştan geliri 70 milyon TL’yi bulan köylü, benzer tabloda 74,6 milyon TL kazanç sağlayacak. Son üç yılda orman köylülerinin yıllık 69,6 milyon lira ek kazanç sağladığını dile getiren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Şimdi, yüzde 25 yerine yüzde 10 nakit olarak verildiğinde ise bunun tutarı 74 milyon 600 bin lira ediyor yani mevcudundan daha az bir düzenleme değil” dedi.



#TBMM
#Orman Kanunu
#Tomruk
1 saat önce
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Köylünün tomruk kazancı artıyor
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