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ANKARA

Kozmik masa: DP böcek araması yaptı

CHP’nin öncülüğünü yaptığı 6’lı masa bugün üçüncü kez toplanıyor. DEVA ve Gelecek’i masadan dışladığı için ittifakta krize yol açan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahibi olacağı toplantıdaki abartılı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Uysal, DP Genel Merkezi’nde böcek taraması bile yaptırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kozmik masa: DP böcek araması yaptı
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Başını CHP’nin çektiği 6’lı muhalefetin bugün gerçekleşecek üçüncü randevusu sızma ve dinlemelere karşı adeta “kozmik masaya” dönüştü.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde buluşacak. Toplantı öncesinde DP’nin Balgat’ta bulunan genel merkezinde hareketlilik zirve yaptı.

O İDDİANIN ETKİSİ Mİ?

  • Hazırlıklarda titiz güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Bunda altı liderin 28 Şubat’ta kamuoyu ile paylaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının bir büyükelçiye düzeltme için gönderildiği yönündeki bilginin dışarıya sızmasının etkili olduğu ileri sürülüyor.

GENEL MERKEZ KAPANDI

Önlemler çerçevesinde DP yönetimi cuma gününden pazar gününe kadar genel merkezi parti yöneticileri, çalışanları ve güvenlik personeli hariç girişe kapattı. Bunların dışında genel merkeze 6 liderin kurmayları hariç, kimsenin girişine izin verilmeyecek.

BÖCEK, JAMMER, ÖZEL GÜVENLİK

  • Alınan tedbirlerde bununla da yetinilmedi. Özel bir şirket tarafından dinleme cihazlarına karşı böcek taraması yapıldığı bildirildi. Kamuoyunda sinyal kesici olarak bilinen jammer kullanımına ise basının yayın yapacağı dikkate alınarak kullanılıp kullanılmamasına toplantı saatinde karar verileceği ileri sürüldü. Parti genel başkanların korumalarının aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra DP yönetiminin özel bir güvenlik firmasından da hizmet alacağı belirtiliyor.

Format yine aynı

Güvenlik tedbirlerinin dışında toplantı düzeninin ilk buluşmalardaki gibi olması bekleniyor. 6 liderin yine yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi, toplantı sonrasında ise yazılı açıklama yapılması planlanıyor. Liderlerin iftarı birlikte yapacakları, sonrasında da müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor. Toplantının sarkması ihtimaline karşı sahur hazırlıklarının da yapıldığı ifade ediliyor.

6’lı masada pazar gerilimi
GÜNDEM
6’lı masada pazar gerilimi

6'lı masada yeni ittifaka yer yok
GÜNDEM
6'lı masada yeni ittifaka yer yok


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