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Gündem Kozmik Oda istinafa taşındı
ANKARA

​Kozmik Oda istinafa taşındı ​

Kozmik Oda istinafa taşındı

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Kozmik Oda’ya girilmesine ilişkin kumpas davasında sanıkların “casusluk” suçundan beraat etmesine itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
İtiraz dilekçesinde, FETÖ’nün Kozmik kumpasının şifreleri de tek tek anlatıldı.
İtiraz dilekçesinde, FETÖ’nün Kozmik kumpasının şifreleri de tek tek anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Kozmik Oda’ya girilmesine ilişkin kumpas davasında sanıkların “casusluk” suçundan beraat etmesine itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı. Kozmik kumpasının şifrelerinin anlatıldığı itiraz dilekçesinde, sanıkların atılı suçlardan üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılması talep edildi.

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu
GÜNDEM
Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

FETÖ KURGULADI

  • Cumhurbaşkanlığı avukatının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, sanıkların atılı tüm suçlardan üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesinde, FETÖ’nün Kozmik kumpasının şifreleri de tek tek anlatıldı.
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