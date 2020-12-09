​Kozmik Oda istinafa taşındı ​

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Kozmik Oda’ya girilmesine ilişkin kumpas davasında sanıkların “casusluk” suçundan beraat etmesine itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı. Kozmik kumpasının şifrelerinin anlatıldığı itiraz dilekçesinde, sanıkların atılı suçlardan üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılması talep edildi.
FETÖ KURGULADI
- Cumhurbaşkanlığı avukatının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, sanıkların atılı tüm suçlardan üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesinde, FETÖ’nün Kozmik kumpasının şifreleri de tek tek anlatıldı.