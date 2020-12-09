​Kozmik Oda istinafa taşındı ​

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, devletin en mahrem sırlarının tutulduğu Kozmik Oda’ya girilmesine ilişkin kumpas davasında sanıkların “casusluk” suçundan beraat etmesine itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı. Kozmik kumpasının şifrelerinin anlatıldığı itiraz dilekçesinde, sanıkların atılı suçlardan üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılması talep edildi.

GÜNDEM Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

FETÖ KURGULADI