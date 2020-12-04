Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yokmuş

FETÖ’nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Kozmik Oda’ya girmesiyle ilgili davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

19 Aralık 2009’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlayan ve FETÖ’nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay Kozmik Oda’ya girmesiyle ilgili davada, 82 sanık hakkında verilen kararların gerekçesi açıklandı. 16 Ekim’de karara bağlanan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 71 sanığa “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan verilen beraat kararının gerekçesi dikkat çekti.

Muharrem Köse

MUHARREM KÖSE DE VAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ihraç edilen ve darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin de aralarında olduğu 71 sanığa yöneltilen söz konusu suçun, TCK’nın 328/1. maddesinde düzenlendiği kaydedilirken, dava konusu olayda kanunda yazılı şartların gerçekleşmediği kaydedildi.

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CEZALANDIRMAYA YETMİYORMUŞ

Beraat gerekçelerinde, kanunda, gizli kalması gereken bilginin devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları niteliğinde olması gerektiği, cezalandırmak için bunun yetmediği, bu nitelikteki bilgilerin askeri ya da siyasal casusluk maksadıyla temin edilmesi gerektiğinin yazıldığı ifade edildi.

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Kanunda suç olarak tanımlanan eylemin tüm unsurlarının sanık tarafından eyleminde gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilirken, şu değerlendirme yapıldı:

MADDİ DELİL YOK!

“Sanık tarafından suç tarihlerinde devlet güvenliği ile iç ve dış siyasi yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken, muhatap ve konu yönünden devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgelere ulaştığına dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve maddi delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatına karar verilmiştir.”

Suikast bahane

Davanın iddianamesinde, Kozmik Oda kumpas soruşturmasının, “Bülent Arınç’a saldırı iddiaları bahane edilerek, Seferberlik Tetkik Kurulunda hangi belgelerin bulunduğu ve birimin faaliyetlerinin ne olduğunun belirlenmesi ve devletin askeri sırlarının casusluk amacıyla temin edilmesi için yapıldığının” anlaşıldığı belirtiliyordu.

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Mustafa Bilgili