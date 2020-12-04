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ANKARA

Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yokmuş

Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yokmuş

Genelkurmay Kozmik Oda’ya giren FETÖ’cüler hakkında “siyasi ve askeri casusluk”tan beraat kararı verdiği için eleştirilen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkemenin gerekçesi de çok tartışılacak: Mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve maddi delil elde edilemedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
FETÖ’nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Kozmik Oda’ya girmesiyle ilgili davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.
FETÖ’nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Kozmik Oda’ya girmesiyle ilgili davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

19 Aralık 2009’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlayan ve FETÖ’nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay Kozmik Oda’ya girmesiyle ilgili davada, 82 sanık hakkında verilen kararların gerekçesi açıklandı. 16 Ekim’de karara bağlanan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 71 sanığa “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan verilen beraat kararının gerekçesi dikkat çekti.

Muharrem Köse

MUHARREM KÖSE DE VAR

  • 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ihraç edilen ve darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin de aralarında olduğu 71 sanığa yöneltilen söz konusu suçun, TCK’nın 328/1. maddesinde düzenlendiği kaydedilirken, dava konusu olayda kanunda yazılı şartların gerçekleşmediği kaydedildi.

FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi
GÜNDEM
FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi

CEZALANDIRMAYA YETMİYORMUŞ

Beraat gerekçelerinde, kanunda, gizli kalması gereken bilginin devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları niteliğinde olması gerektiği, cezalandırmak için bunun yetmediği, bu nitelikteki bilgilerin askeri ya da siyasal casusluk maksadıyla temin edilmesi gerektiğinin yazıldığı ifade edildi.

Kanunda suç olarak tanımlanan eylemin tüm unsurlarının sanık tarafından eyleminde gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilirken, şu değerlendirme yapıldı:

MADDİ DELİL YOK!

  • “Sanık tarafından suç tarihlerinde devlet güvenliği ile iç ve dış siyasi yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken, muhatap ve konu yönünden devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgelere ulaştığına dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve maddi delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatına karar verilmiştir.

Suikast bahane

Davanın iddianamesinde, Kozmik Oda kumpas soruşturmasının, “Bülent Arınç’a saldırı iddiaları bahane edilerek, Seferberlik Tetkik Kurulunda hangi belgelerin bulunduğu ve birimin faaliyetlerinin ne olduğunun belirlenmesi ve devletin askeri sırlarının casusluk amacıyla temin edilmesi için yapıldığının” anlaşıldığı belirtiliyordu.

Kozmik Oda savcısına 17 yıl hapis
GÜNDEM
Kozmik Oda savcısına 17 yıl hapis

Kumpas savcısı yargılanıyor

Mustafa Bilgili
  • Kozmik Oda kumpas soruşturmasında görev alan hakim ve savcıların yargılaması Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yapıldı ve karar 25 Nisan 2019 tarihinde açıklandı. Daire, “Kozmik Oda” soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili ile eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve Nihal Uslu hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek” suçundan hüküm kurdu. Öte yandan, devletin ‘sır belgeleri’ni FETÖ’cü TÜBİTAK uzmanlarına teslim eden Bilgili hakkında, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri casusluk amacıyla açıklamak” suçundan açılmış bir dava da bulunuyor. Kozmik Oda’da günlerce arama yapan Kadir Kayan ise halen firari.
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