KPSS ÖABT 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT bugün gerçekleşti. Öğretmen olmak isteyen adaylar sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya baladı. Peki, ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT sonuçlarının açıklanma tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapıldı. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken tarihlere de çekilebilecek.

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ÖABT sınav süreleri ne kadar?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği (Lise)

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)): SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA

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Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA

GÜNDEM 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?