KPSS ÖABT 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT bugün gerçekleşti. Öğretmen olmak isteyen adaylar sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya baladı. Peki, ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT sonuçlarının açıklanma tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...
KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapıldı. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken tarihlere de çekilebilecek.
ÖABT sınav süreleri ne kadar?
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği (Lise)
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)): SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA
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Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA