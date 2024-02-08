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Kremlin'den açıklama: Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti hakkında konuştu.

14:42 - 8/02/2024 Perşembe
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti, dünyanın kilitlendiği konuların başında geliyordu.


12 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenilen ziyarete ilişkin ise kritik bir gelişme yaşandı.


Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunurken, ziyarete de değindi.


"Ziyaret konusunda mutabık kalındı"


Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.


Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.


Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair


Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.




#Peskov
#Rusya
#Putin
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