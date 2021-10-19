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Türkiye genelinde FETÖ’cülere göz açtırılmıyor. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15’i yakalandı. Şüphelilerin, 2015 yılında Polis Akademisi’nden atıldığı, halen örgütle irtibatlarının devam ettiği belirlendi. HTS kayıtlarında şüphelilerin örgütün üst düzey isimleriyle sık sık görüştüğü öğrenildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Kriptolar akıllanmıyor ​
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İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarına her gün yenileri ekleniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, öğrenim gördükleri Polis Akademisi Başkanlığı’ndan FETÖ bağlantıları nedeniyle 2015’te ilişkileri kesilen 23 kişinin, halen örgütle irtibatlarının devam ettiği belirlendi.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemiyle ardışık olarak arandığı, okul dönemi ve sonrasında kullandıkları GSM numaralarının HTS kayıtları incelendiğinde de örgütün mahrem imam konumundaki şahıslarla irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt tarafından, örgüte bağlılığı en üst seviyedeki kişiler olarak kodlanan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan tespit üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri daha önce 2 defa yaptığı operasyonun 3. dalgasını dün sabah gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin adresleri belirlendi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

25 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri 23 şüpheliden 15’ini gözaltına aldı. 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, firari olan 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

Yapılan 3. dalga operasyonla birlikte 103 polis okulu öğrencisi gözaltına alınırken, 23 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ve gözaltındaki 40 şüphelinin itirafçı olduğu öğrenildi.

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