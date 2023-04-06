Küçük ortaklar garanti yer istiyor!

Altılı Masa.
CHP, 6’lı Masa’daki partilerin grup kuracak şekilde 20 kontenjan talebini şansı bulunmayan sıralarla karşılamayı planlıyor. İttifak içi ittifak formülünde anlaşamayan SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin sürpriz yaşanmazsa DP de eklenerek birçok ilde CHP listelerinden seçimlere girmesi bekleniyor. DP’ye 3, SP’ye 5, Gelecek Partisi’ne 3’er garanti sıra verilmesi gündemde. DEVA Partisi’ne ise ittifak yaptığı illerden 2 garanti yer verilecek. Teşkilatları seçim sürecinde karşısına almak istemeyen ve küçük ortaklarının teoride grup beklentisini karşılamak için CHP içinde formül geliştiriliyor. Listelerde seçilme şansı düşük sıraların Gelecek, Demokrat, Saadet ve DEVA Partisi’nden isimlere verilebileceği belirtiliyor.