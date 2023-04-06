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Küçük ortaklar garanti yer istiyor!

İttifak içi ittifak formülünde uzlaşamayan SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin sürpriz yaşanmazsa DP de eklenerek birçok ilde CHP listelerinden seçimlere girmesi bekleniyor.

Mehmet Güney
04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

CHP, 6’lı Masa’daki partilerin grup kuracak şekilde 20 kontenjan talebini şansı bulunmayan sıralarla karşılamayı planlıyor. İttifak içi ittifak formülünde anlaşamayan SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin sürpriz yaşanmazsa DP de eklenerek birçok ilde CHP listelerinden seçimlere girmesi bekleniyor. DP’ye 3, SP’ye 5, Gelecek Partisi’ne 3’er garanti sıra verilmesi gündemde. DEVA Partisi’ne ise ittifak yaptığı illerden 2 garanti yer verilecek. Teşkilatları seçim sürecinde karşısına almak istemeyen ve küçük ortaklarının teoride grup beklentisini karşılamak için CHP içinde formül geliştiriliyor. Listelerde seçilme şansı düşük sıraların Gelecek, Demokrat, Saadet ve DEVA Partisi’nden isimlere verilebileceği belirtiliyor.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#seçim
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