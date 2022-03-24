Gündem Küçükçekmece adliyesi önünde silahlı çatışma Üç ölü, 4 yaralı var
3. SAYFA İSTANBUL

Küçükçekmece adliyesi önünde silahlı çatışma: Üç ölü, 4 yaralı var

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Polis olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA DHA
Küçükçekmece adliyesi önünde silahlı çatışma: Üç ölü, 4 yaralı var
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

OTOPARKTA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



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