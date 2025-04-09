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Küçükçekmece'de çiçekçide yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de çiçekçide yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

10:549/04/2025, Wednesday
DHA
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Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan bir kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan bir kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanının bodrum katında çıkan yangında, içeride uyuyan bir kişi hayatını kaybetti.

Cennet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan çiçek dükkanının bodrum katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan Ersin Keskin (35)'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Ersin keskinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

'Zehirlenmiş'

Yalçın Yıldız "Çocuk akşamdan burada kalmış, uyumuş. Dumandan zehirlenmiş, olduğu yerde zehirlenmeden kaskatı kesilmiş. Çiçekçide çalışan, zehirlenmiş'' diye konuştu.



#Çiçekçi
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