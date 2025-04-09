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Çin'de huzurevinde yangın faciası: 20 kişi hayatını kaybetti

Çin'de huzurevinde yangın faciası: 20 kişi hayatını kaybetti

09:199/04/2025, Çarşamba
AA
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Yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen yangının çıkış sebebi belirlenemedi.
Yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen yangının çıkış sebebi belirlenemedi.

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çıngdı şehrinin Longhua ilçesinde bir huzurevinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, geri kalan huzurevi sakinlerinin ise çevredeki hastanelerde müşahede altına alındığı belirtildi. Kaç kişinin yaralandığı ve tedavi edildiğine dair bilgi verilmedi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.







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