Küçükçekmece'de işyerini kurşunlayan şahıslar yakalandı

Mehmet Akif Mahallesi'nde 10 ve 21 Şubat'ta, ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Bölgedeki 114 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ikamet adresine motosikletle gelen 2 kişinin, iş yerine de yaya olarak gelen 2 kişinin silahla ateş açtığını belirledi.