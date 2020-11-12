Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Küçükçekmecenin CHPli Başkanı Çebiden park açıklaması İyi niyetle koyduk, eleştiriler insafsızca
İSTANBUL

Küçükçekmece'nin CHP'li Başkanı Çebi'den park açıklaması: İyi niyetle koyduk, eleştiriler insafsızca

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplayan parktaki görsellere ilişkin açıklama yaptı. Çebi, "Yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası
GÜNDEM
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlatılırken, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor
GÜNDEM
Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor

İBB Meclisi'nde konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum.

Yeni Şafak

PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur."

CHP'li belediye şaşırtmadı: Çocuk parkına terör örgütü
OYNAT 00:29
CHP'li belediye şaşırtmadı: Çocuk parkına terör örgütü "YPG/PKK" paçavrası resmedildi
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki topladı. Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu yapılan incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi. Bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.


Abone Ol Google News
Rezerv müjdesi

Rezerv müjdesi

'Taşı, toprağı altın köy'de büyük heyecan.
Kafkaslarda yeni güç Türkiye

Kafkaslarda yeni güç Türkiye

​Batı akıllıca davranmazsa masayı uzaktan izler.
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan
ses çıktı

"20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık."
Heyecanlandıran<br>aşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.