Küçükçekmece'nin CHP'li Başkanı Çebi'den park açıklaması: İyi niyetle koyduk, eleştiriler insafsızca

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı.

GÜNDEM CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlatılırken, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuya ilişkin açıklama yaptı.

GÜNDEM Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor

İBB Meclisi'nde konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum.

Yeni Şafak

PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur."

REKLAM

OYNAT 00:29 CHP'li belediye şaşırtmadı: Çocuk parkına terör örgütü "YPG/PKK" paçavrası resmedildi CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki topladı. Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu yapılan incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi. Bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



