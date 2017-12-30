Kudüs randevusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Kudüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

BİRARAYA GELECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere ilerleyen dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.

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2018 İÇİN BARIŞ MESAJI

ABD yönetiminin Kudüs konusundaki provokatif adımına tepki gösteren Erdoğan ve Papa, daha önce de telefonla konuyu görüşmüş ve bu girişimin endişe verici olduğunu belirtmişlerdi. Papa Franciscus yeni yıl mesajında da Kudüs’te çözümün iki devletli yoldan geçtiğini söyledi. Papa’nın mesajında, “Tüm uluslar tarafından kabul edilen sınırlar içinde, Filistin ve İsrail’in karşılıklı onayladığı ve barış içinde birlikte var olduğu bir çözüme ulaşılabilmesi için dua edelim” ifadeleri yer aldı.

Alnından öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, terör saldırısında yaralanan özel harekat polisi Seyithan Keskin ile bir kuşu kurtarırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat’ı tedavi gördükleri Gülhane Hastanesi’nde ziyaret etti. Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, ilk olarak özel hareket polisi Keskin’i ziyaret etti. Keskin ile bir süre sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra Polat’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti için teşekkür eden Polat, “Sizi görünce çok mutlu oldum.” dedi. Erdoğan ise Polat’ı alnından öptü. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.