Küfürbaz ve eşi CHP'li belediyede çalışıyor: Fenerbahçe maçı öncesi içki masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak ifadelerle hakaret etmişti Dün Ülker Stadyumu’nda oynan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Kadıköy'deki bir mekanda izleyen taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın Avcılar Belediyesi'nde çalıştığı, eşi Yağmur Geygel Oral'ın da İBB personeli olduğu belirlendi.

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