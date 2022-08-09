Gündem Küfürbaz ve eşi CHPli belediyede çalışıyor Fenerbahçe maçı öncesi içki masasında Cumhurbaşkanı Erdoğana alçak ifadelerle hakaret etmişti
İSTANBUL

Küfürbaz ve eşi CHP'li belediyede çalışıyor: Fenerbahçe maçı öncesi içki masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak ifadelerle hakaret etmişti

Dün Ülker Stadyumu’nda oynan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Kadıköy'deki bir mekanda izleyen taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın Avcılar Belediyesi'nde çalıştığı, eşi Yağmur Geygel Oral'ın da İBB personeli olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Küfürbaz ve eşi CHPli belediyede çalışıyor: Fenerbahçe maçı öncesi içki masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak ifadelerle hakaret etmişti
Berkan Oral, Fenerbahçe maçı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür etmişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün Süper Lig’e bu yıl yükselen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 21.45’teki maç öncesi yemek yiyen taraftarların küfürler eşliğinde yaptığı tezahüratlar sosyal medyaya yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Küfürlerin havada uçuştuğu o dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler koro halinde söylendi.

Alkol alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan için “....ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

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EŞİ İBB'DE KENDİSİ DE AVCILAR BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Söz konusu görüntü büyük tepki çekerken video çeken kişinin CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu belirlendi.

  • Berkan Oral'ın Avcılar Belediyesi çalışanı, eşi Yağmur Geygel Oral'ın da İBB personeli olduğu ortaya çıktı.
  • Yağmur Oral ayrıca 2018'de CHP İstanbul 3. Bölge 20. sıra milletvekili adayıydı.

DÜĞÜNDEN FOTOĞRAFLAR

Berkan Oral’ın 2021 yılında dünyaevine girdiği düğününe, CHP’li isimlerin gittiği, onlar arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

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