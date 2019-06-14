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POLİTİKA

Külliye’de İstanbul zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 64 gün sonra Cumhur İttifakı zirvesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. 40 dakika süren görüşmede başta İstanbul seçimleri olmak üzere askerlik yasası, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve terörle mücadele gibi kritik konular ele alındı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel lideri Bahçeli bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel lideri Bahçeli bir araya geldi.

Cumhur İttifakı’nın ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yeniden bir araya geldi. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 64 gün sonra Cumhur İttifakı zirvesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmede, İstanbul’da yürütülen seçim çalışmaları, TBMM’deki askerlik yasası, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve terörle mücadele gibi kritik konuları değerlendirdi.

ORTAK PROGRAM MASADA

Görüşmede Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a, seçimlerle ilgili çalışmalar için birkaç gün İstanbul’da olacağını ifade ettiği belirtildi. İttifak ortaklarının İstanbul’daki seçim çalışmalarını masaya yatırdığı görüşmede, iki liderin birlikte gerçekleştireceği ortak program hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

ENDİŞE VE TALEPLERİNİ İLETTİ

Erdoğan’ın Bahçeli’ye TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden Askeralma Kanun Teklifi ile ilgili bilgilendirme yaptığı aktarıldı. Görüşmede Bahçeli de teklife ilişkin endişe ve taleplerini Erdoğan’a iletti. Bahçeli’nin askerlik süresinin kısaltılması durumunda doğacak problemleri ve askeri sağlık sisteminin kurulması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

S-400 BİLGİLENDİRMESİ

İki liderin görüşmesinde ABD ile Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi krizine ilişkin yaşanan süreci de değerlendirdiği belirtildi. Erdoğan, “Türkiye S-400 hava savunma sistemi alacaktır’ demiyorum, almıştır. Önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır” demişti. Görüşmede ayrıca terörle mücadeleye ilişkin gelişmeleri de değerlendirdiği ifade edildi.

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  • Mitil seriliyor
  • Parti kurmayları ve teşkilatını İstanbul için seferber eden MHP lideri Devlet Bahçeli çalışmalar kapsamında bugün İstanbul’da olacak. Bahçeli, Çamlıca gişelerinde MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından karşılanacak.
  • İstanbul seçimi için partisinin yaptığı çalışmaları yakından takip edecek olan Bahçeli’nin programı da yoğun olacak. MHP lideri, hemşehri dernekleri, işçi-işveren kuruluşları, kadın dernekleri, STK’lar ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. Bahçeli’nin, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bazı programlarına da katılması planlanıyor.
  • Bahçeli İstanbul’da sık sık teşkilatla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak. Teşkilata, seçim stratejisine yönelik bazı uyarılarda bulunacak olan Bahçeli, “İstanbul seçimlerine sayılı günler kaldı. Çalışmalarınızı Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun yürütün. Polemikten ve tartışmadan uzak durun. Sadece Binali Yıldırım için çalışın” diyecek.
  • MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu başta olmak üzere MYK ile MDK üyeleri ve milletvekilleri İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP’liler evlere, iş yerlerine, derneklere, sanayi sitelerine ve fabrikalara giderek ziyaretler gerçekleştiriyor.

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