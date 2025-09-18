Külliye'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti.
Abbas Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti.
Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Ardından Erdoğan ve Mahmud Abbas, ikili görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
İki lider, ikili görüşmenin ardından Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.