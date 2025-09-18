Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti: BM'de Filistin'in sesi olacağız

Lokman Özdemir
15:5218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin’de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye’nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

