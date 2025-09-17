Yeni Şafak
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan ve Mısır'la 'Filistin' görüşmesi

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan ve Mısır'la 'Filistin' görüşmesi

19:0417/09/2025, Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.



