Külliye’de Ramazan coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konser verdi. Beştepe Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen konserde, "Plevne Marşı, "Hücum Marşı" ile "Ölürüm Türkiye'm" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi çok sayıda eser seslendirildi. Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik etti. Eşi ve mehteran kostümü giyen 2,5 yaşındaki oğluyla konseri dinleyen Esat Uzar, Ramazan etkinliklerinin çok keyifli geçtiğini söyledi. Oğlu Furkan Çınar Uzar'ın mehteran hayranı olduğunu anlatan Uzar, “Oğlum 2 yaşından beri mehter hayranı, TSK'nın mehterine katıldık" dedi.