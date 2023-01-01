|
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 72 milyon 500 bin liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektörüne yılın son toplantısında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 11'ini "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" ve 2'sini de "Çekim Sonrası" başlığında yer alan projeler aldı. Bu desteklerle 2023 yılında sinema sektörüne sağlanan toplam maddi katkı miktarı 98 milyon 924 bin liraya ulaştı.

10:26 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektörüne yılın son toplantısında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında, 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı.


Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 11'ini "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" ve 2'sini de "Çekim Sonrası" başlığında yer alan projeler aldı.


Projelere yılın son toplantısında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Bu desteklerle 2023 yılında sinema sektörüne sağlanan toplam maddi katkı miktarı 98 milyon 924 bin liraya ulaştı.



'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' tüm filmleri geride bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri arasında önceki filmleri büyük ilgi gören Aslan Hürkuş ve Tay serilerinin yeni projeleri de yer aldı.


Animasyon filmler gişede bu yıl da büyük ilgi görürken, Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" tüm filmleri geride bırakarak 2,8 milyon seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.


Bakanlık destekli filmler, bu yıl Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı.




#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Sinema
#Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı