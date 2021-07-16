Gündem Kumalık teklifini reddeden Emineyi öldüren kuzenin ifadesi isyan ettirdi
DİYARBAKIR

Kumalık teklifini reddeden Emine'yi öldüren kuzenin ifadesi isyan ettirdi

Diyarbakırda'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş'ı (16) öldüren ve firariyken 161 gün sonra teslim olan Aslan Karakaş'ın (37) tutuklandı. Karakaş ifadesinde olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Kumalık teklifini reddeden Emineyi öldüren kuzenin ifadesi isyan ettirdi
161 gün sonra teslim olan Aslan Karakaş (37), mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş'ı (16) öldüren ve firariyken 161 gün sonra teslim olan Aslan Karakaş (37), mahkemece tutuklandı.

Otostopla Mardin'e kaçmış

Karakaş'ın, ilk ifadesinde, olaydan sonra otostop yaparak Mardin'e kaçtığını ve öldürmek amacıyla ateş etmediğini söyledi.

Emine Karakaş hayatını kaybetti.
DHA
Emine Karakaş hayatını kaybetti.

Emine 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 4 Şubat'ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karakaş, jandarmaya verdiği ifadesinde olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü.
DHA
Karakaş, jandarmaya verdiği ifadesinde olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü.

'Korkutmak için ateş açtım'

Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine dün teslim oldu. Karakaş, jandarmaya verdiği ifadesinde olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü.

Karakaş'ın, "Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. Olaydan sonra otostop yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldim. Üzerime atılı suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Aslan Karakaş, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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