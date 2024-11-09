Kumru Barajı’yla 2070’e kadar su garanti

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde baraj inşa etti. Su kaynaklarının arttırılması ve kırsal kesimin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar karşılanması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 5 yıl önce başlattığı çalışmalar sonuç veriyor. Halen 62 göletin inşa edildiği Ordu'da Kumru'da inşa edilen barajın su tutumuna başlandı.





DSİ İLE ORTAK PROJE

Ordu'nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına büyük bir kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa inşa ettikleri barajın Kumru ilçe merkezi ile birlikte 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını 2070 yılına karşılayacağını kaydetti.





Mehmet Hilmi Güler

33 MAHALLENİN İÇME SUYU KARŞILANACAK

Baraj çevresinde yapılacak düzenleme ve park çalışmaları sonrası bölgeyi çekim merkezi haline getireceklerini kaydeden Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kumru Barajı, ilçe merkezinin ve 33 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Toplam 2,8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Bu barajın toplam maliyeti ise 195 milyon TL'yi buldu. Bu rakamı Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz."





SU PROBLEMLERİ ORTADAN KALKACAK

Kumru Barajı’nda su tutulmaya başlandığını belirten Başkan Güler, "Ocak ayında bu barajın tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu baraj sayesinde Kumru ilçemizin yaşamış olduğu su problemleri ortadan kalkmış olacak. İlerleyen aylarda bu barajın etrafını da düzenleyerek burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz. Ordumuza, Kumru'muza ve değerli hemşerilerimize bu büyük eserin hayırlı olmasını diliyor, nice projelerle sizlere hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.











