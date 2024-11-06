GAP'a komplike yer altı barajı

Şanlıurfa merkezli yeni projede, Atatürk Barajı ve Keban Barajı ile bu barajlarla beraber komplike bir ekosistemle destekleyici yeni yer altı barajları kurulacak. Bu sayede diğer su kaynakları üzerinde de kanal çeşitliliği sağlanacak. Sulu tarım noktasındaki potansiyeller değerlendirilerek, baraj ve su kanalları açısından ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşılanacak. Yeni yer altı kaynakları, mevcutlara kazandırılacak. GAP illerinde ürün çeşitliliğine yönelik yeni çalışmalar başlatılacak. Bu çerçevede, GAP illerin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için altyapı çalışmaları hızlandırılacak.