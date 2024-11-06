GAP'a komplike yer altı barajı

Yeni GAP eylem planının detayları belli olmaya başladı. Yeni su kanalları, sulu tarım ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen projenin ana gövdesini Şanlıurfa'daki Atatürk ve Keban barajlarını desteklemek için kurulacak yer altı barajları oluşturacak.
Şanlıurfa merkezli yeni projede, Atatürk Barajı ve Keban Barajı ile bu barajlarla beraber komplike bir ekosistemle destekleyici yeni yer altı barajları kurulacak. Bu sayede diğer su kaynakları üzerinde de kanal çeşitliliği sağlanacak. Sulu tarım noktasındaki potansiyeller değerlendirilerek, baraj ve su kanalları açısından ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşılanacak. Yeni yer altı kaynakları, mevcutlara kazandırılacak. GAP illerinde ürün çeşitliliğine yönelik yeni çalışmalar başlatılacak. Bu çerçevede, GAP illerin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için altyapı çalışmaları hızlandırılacak.
TARIMSAL SU KAPASİTESİ ARTACAK
Bu çerçevede sulama kanalarının kapasitesi artırılacak. Mevcut kanalların baraj sistemlerine bağlanması ile tarımsal su kapasitesi ile desteklenecek. Bu sistemde açık kanalla iletimi sağlanan sularda buharlaşma nedeniyle yüzde 30 ila 35 civarında su kaybediliyor. İletişim şebekesinin kapalı hale getirilmesi ile buharlaşma risk yüzde 98 oranında azaltılacak. GAP illerinde tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin alanlarının artırılması, desteklenmesi sağlanacak. Mevcut OSB'lerin alt yapısının iyileştirilmesi ve tarım sanayi faaliyeti yürütecek kişiler teşvik edilecek. GAP illerinde yeni su kanalları ve yeni barajlar gıda sanayi ile desteklenecek.