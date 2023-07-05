Kur’an kursuna karşı CHP-HDP ortaklığı

Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisi
Meclis’te oylanan sınır ötesi tezkerede aynı safta buluşan CHP ile HDP, bu kez Mersin’de yan yana geldi. Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisine CHP ve HDP karşı çıktı.
Akdeniz Belediye Meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Nacarlı ile Nusratiye Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların Kur’an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisini öngören teklifin görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın oylamaya sunduğu teklif CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla 12'ye karşı 16 oyla ret edildi.
'Samimi değiller'
Belediye Başkanı Gültak, il ve ilçe müftülüklerinin bölgelerinde 4-6 yaş çocuklar için Kur’an okuma grupları kurmak istediğini ve doğrultuda belediyelerden destek talebinde bulunduklarını söyledi.