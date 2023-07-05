Kur’an kursuna karşı CHP-HDP ortaklığı

“Bu konuda bizimle temasa geçtiler. Bu doğrultuda da belirli yerler tespit edildi. Kur’an kursu olabilecek yerlerle ilgili çalışmayı haziran ayında belediye meclisinin gündemini getirdik. Ama CHP ve HDP sürekli ek süre isteyerek topu taca atmaya çalıştı. Herhangi bir çalışma yapmadan sürekli ek süre talebinde bulundular. Bunun üzerine de oylamaya sundum.