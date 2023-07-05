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Kur’an kursuna karşı CHP-HDP ortaklığı

Meclis’te oylanan sınır ötesi tezkerede aynı safta buluşan CHP ile HDP, bu kez Mersin’de yan yana geldi. Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisine CHP ve HDP karşı çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın oylamaya sunduğu teklif, CHP ve HDP'li üyelerin ret vermesi nedeniyle meclisten geçmedi. Başkan Gültak, “Amaçları Kur’an kursuna izni vermemek” dedi.

10:42 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisi

Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisi

Meclis’te oylanan sınır ötesi tezkerede aynı safta buluşan CHP ile HDP, bu kez Mersin’de yan yana geldi. Merkez ilçe Akdeniz’de belediye meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisine CHP ve HDP karşı çıktı.


Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın oylamaya sunduğu teklif, CHP ve HDP'li üyelerin ret vermesi nedeniyle meclisten geçmedi. Başkan Gültak,
“Amaçları Kur’an kursuna izni vermemek”
dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Nacarlı ile Nusratiye Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların Kur’an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisini öngören teklifin görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın oylamaya sunduğu teklif CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla 12'ye karşı 16 oyla ret edildi.


'Samimi değiller'

Belediye Başkanı Gültak, il ve ilçe müftülüklerinin bölgelerinde 4-6 yaş çocuklar için Kur’an okuma grupları kurmak istediğini ve doğrultuda belediyelerden destek talebinde bulunduklarını söyledi.


Gültak,
“Bu konuda bizimle temasa geçtiler. Bu doğrultuda da belirli yerler tespit edildi. Kur’an kursu olabilecek yerlerle ilgili çalışmayı haziran ayında belediye meclisinin gündemini getirdik. Ama CHP ve HDP sürekli ek süre isteyerek topu taca atmaya çalıştı. Herhangi bir çalışma yapmadan sürekli ek süre talebinde bulundular. Bunun üzerine de oylamaya sundum.

CHP ve HDP'li üyelerin ret oyu vermesi sonucu, 12'ye karşı 16'ya oyla meclisten geçmedi. Böylece de (bu yerlerin) 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesine engel oldular. Samimi olsalardı böyle davranmazlardı. Kur’an kursu konusu gündeme geldiği ilk gün çalışma yaparak proje sunarlardı. Ama ek süreyle işi geçiştirmek istiyorlar. Dertleri davaları bu. Sonuçta biz cemaate vermedik. Diyanet İşleri Başkanlığına veriyoruz. Zihniyet farklı”
dedi.


#CHP
#HDP
#Mersin
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