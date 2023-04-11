Kurmaylar dışarıda yakınları listede

CHP listesinden 78 kişilik kontenjanı 6'lı Masa'nın ortaklarına ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, listelerde “ahbap çavuş ilişkisini” de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, danışmalarını da milletvekili adayı gösterirken CHP kurmayları da yakınlarını aday yaptı.

Hacer Foggo. Berna Sukas.

DANIŞMANLARINI ADAY YAPTI

6’lı Masa ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, danışmanları Hacer Foggo ve Okan Konuralp le yakın koruması ve danışmanı Deniz Demir'i listelere soktu. Ankara 1'inci bölge 2'nci sıradan aday olan Demir'in kardeşi Yavuz Demir, bir dönem CHP'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yürüttü.

Ece Güner Toprak.

AVUKATLARINI SOKTULAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yakın arkadaşı Avukat Deniz Çakır da listelerde kendine yer buldu. Deniz Çakır Ankara 1'inci Bölge 7’nci sıradan, Hüseyin Can Güner Ankara 1'inci bölge 10'uncu sıradan aday gösterildi.

Okan Konuralp (sağda).

İYİ PARTİ’DE YAVAŞ KONTENJANI

İYİ Parti’nin liste yakınlıkları da CHP’yi aratmadı. CHP İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıra adayı olan İYİ Partili Berna Sukas, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin yöneticisi Ali Sukas ile evli. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP’den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan aday olurken eski eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıradan listeye girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürü Yüksel Arslan da İYİ Parti Ankara'dan 3'üncü bölge 1'inci sıradan aday gösterildi.

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Öte yandan CHP listelerinde Saadet Partisi'ne 24, Deva Partisi'ne 25, Gelecek Partisi’ne 19, Demokrat Parti’ye 3 yer ayrıldı. Ortak liste dışında İYİ Partili 6 isim CHP listesinden aday olurken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erzincan'dan aday oldu. Böylece CHP'de diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.







