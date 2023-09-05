Kurmaylarına güvenmiyor

Danışman krizi büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Perinaz Mahpeyker Yaman’ı kurmaylarından gizli danışman alması, yakın çalışma ekibine güvenmediğini ortaya koydu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın, Yaman’ın danışmanlığından haberlerinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, son 1 yıl içinde aldığı bazı kritik kararları da kurmaylarından gizledi. Kılıçdaroğlu başörtüsü yasa teklifi başta olmak üzere seçim ittifakları, danışman atamaları, danışmanlarının sayısı ve çalışmaları, seçim kazanılsa bakanlık dağılımı da dahil hiçbir konu hakkında kurmaylarını bilgilendirmedi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına güvenmediğini ortaya koyan diğer örnekler şöyle:

BOŞ KAĞIDA İMZA ATTILAR

Kılıçdaroğlu, 3 Ekim 2022’de kamuoyuna duyurduğu başörtüsü yasa teklifini CHP Genel Merkezi ve TBMM parti yönetiminden saklamıştı. CHP’nin 1 gün sonra Meclis Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifinden, Kılıçdaroğlu ile birlikte imzası bulunan dönemin grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay’ın haberi yoktu. 3 grup başkanvekili boş kağıda imza attı. Boş kağıdın üzerine yazılan kanun teklifini Kılıçdaroğlu hazırladı.

3 BAKANLIK VERDİĞİNİ SÖYLEMEMİŞ

Kılıçdaroğlu, son seçim öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir protokol imzaladı. Protokolün varlığını ve içeriğini 17 Temmuz’da Özdağ doğruladı. Özdağ’ın “Kılıçdaroğlu kazansa 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı’nı alacaktık, yazılı mutabakat var” sözleri, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztark’a soruldu. Öztark böyle bir mutabakatın olmadığını ifade etse de Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz’daki Habertürk canlı yayınında Özdağ ile gizli protokol yaptıklarını kabul etti. Partide kimsenin protokolden haberinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa ortaklarının da durumdan haberdar olmadığını kaydetti.

BİR MUAMMA DA DANIŞMANLAR

4 Haziran’da tüm danışmanlarını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun, sayısı 80’i bulan danışman ordusu da genel merkezin bihaber olduğu diğer konu. Seçim öncesinde görev alan danışmanlara yapılan ödemelerin yanı sıra danışman giderlerinin nasıl karşılandığı da bilinmiyor. Görevden alınan danışmanlardan Rasim Bölücek’in halen genel merkezde görev aldığı iddiası da yanıtsız kaldı. Şimdilerde 20 danışmanı olduğu iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun yakın danışma ekibi içerisinde koordinatör sıfatıyla görev yapan Ömer Topsakal ve

Hacer Foggo’nun dışında Engin Özkoç ile Namık Tan da var.

HDP İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLEN YOK

6’lı Masa ve HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu’nun, Ahlatlıbel’deki ikili görüşmeleri de merak konusu. Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşme içeriğinin CHP Genel Merkezi’nden saklı tutulduğu iddia ediliyor. HDP ile de ortaklık kuran Kılçdaroğlu’nun, HDP eş genel başkanlarıyla yaptığı görüşmeler de akıllarda soru işareti bıraktı.











