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Kurşunlar tanıdık çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya sıkılan kurşunlar CHP'nin tanıdığı çıktı. Gözaltına alınanların sosyal medyada paylaşımlarını inceleyen İstanbul Emniyeti, şüphelilerin sözde PKK marşı dinleyerek havaya ateş açtıklarını tespit etti.

04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın merkez binası yakınlarında sıkılan kurşunların altından PKK çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın merkez binası yakınlarında sıkılan kurşunların altından PKK çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Seyrantepe’deki merkez binası yakınlarında sıkılan kurşunların altından PKK çıktı. Geçtiğimiz 6 Nisan’da CHP İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açılmış, haberi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘parti binasına saldırı’ olarak duyurmuştu. Şüphelilerin ateş açtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilde çalan şarkı dikkat çekti. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan “Awaze Çiya” isimli gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkıda PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı. Silahla havaya ateş ettikten sonra yakalanan şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), gözaltındaki işlemlerinin ardından dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 4 şüpheliden 3’ü, adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.


CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.


#CHP
#Kurşun
#PKK
#Canan Kaftancıoğlu
11 dakika önce
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