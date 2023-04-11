Kurşunlar tanıdık çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın merkez binası yakınlarında sıkılan kurşunların altından PKK çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Seyrantepe’deki merkez binası yakınlarında sıkılan kurşunların altından PKK çıktı. Geçtiğimiz 6 Nisan’da CHP İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açılmış, haberi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘parti binasına saldırı’ olarak duyurmuştu. Şüphelilerin ateş açtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilde çalan şarkı dikkat çekti. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan “Awaze Çiya” isimli gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkıda PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı. Silahla havaya ateş ettikten sonra yakalanan şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), gözaltındaki işlemlerinin ardından dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 4 şüpheliden 3’ü, adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.