Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında gerginlik yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Bakan Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Bakan Soylu ise PKK’lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP vekili Semra Güzel’in ‘perukla’ kaçmaya çalışırken yakalanmasına gönderme yaparak, “Peruklarınızı takın, PKK’nın çocukları sizsiniz” dedi. Sataşmalar devam ederken TBMM Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma 10 dakika ara verdi.

REMZİYE TOSUN PKK’NIN KADRO ELEMANIDIR

Soylu ile Danış Beştaş arasındaki sözlü tartışma Genel Kurul’a verilen aradan sonra da devam etti. Soylu, “Bir hakaret ve iftira silsilesi ile karşı karşıya kaldık” diyerek, Meclis kürsüsünde tülbent atan HDP’li Remziye Tosun’un PKK’nın kadro elemanı olduğunu söyledi. Soylu, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Annelerin belasını biliyorsunuz. Burada tülbent atan Remziye Tosun PKK’nın kadro elemanıdır, devlet kayıtlarındadır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” diye konuştu.

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