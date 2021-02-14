Gündem Kurtarılan 15 denizci İstanbulda
İSTANBUL

Kurtarılan 15 denizci İstanbul'da

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Türk gemiciler yurda döndü, Bakan Çavuşoğlu karşıladı.
Türk gemiciler yurda döndü, Bakan Çavuşoğlu karşıladı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren tarafından uğurlanan 15 Türk denizci, Türk Hava Yolları'nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla saat 06.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

AA
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye'de.nn

Esaret altında geçen 21 günün ardından Türkiye'ye gelen denizcilerin isimleri şu şekilde: Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz.

Dışişlerinden Gine Körfezi'nde kaçırılan gemideki Türk vatandaşlarının kurtarılmasına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Dışişlerinden Gine Körfezi'nde kaçırılan gemideki Türk vatandaşlarının kurtarılmasına ilişkin açıklama

"MOZART" GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın başkenti Lagos'un yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

AA
İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.

Gemi, 3 mürettebat ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 mürettebat ise önceki gün serbest bırakılmıştı.

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
DÜNYA
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi: Korku filmi gibiydi
GÜNDEM
Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi: Korku filmi gibiydi

Güzel haberler çok yakın
GÜNDEM
Güzel haberler çok yakın

Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu
DÜNYA
Türk denizcileri kaçıran korsanlarla irtibat kuruldu

Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Gemi Gabon'da limana yaklaşıyor
DÜNYA
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Gemi Gabon'da limana yaklaşıyor

Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti
DÜNYA
Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti
Abone Ol Google News
Samsunda vahşet

Samsun'da vahşet

​İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

​İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor.
Kurtarılan 15denizci İstanbulda

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
PKK 13 sivili katletti

PKK 13 sivili katletti

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sistematik yıldırma politikası

Sistematik yıldırma politikası

​Müslümanları göndermek için 'delil' üretiyorlar.
Rakamları bilerek sakladı

Rakamları bilerek sakladı

​New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti.
33 ilde görüldü

33 ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor.
Japonya 7,3 ile sarsıldı

Japonya 7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla lider.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Beklenen kar<br>yağışı başladı

Beklenen kar
yağışı başladı

​İstanbul'un bazı bölgeleri beyaza büründü.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Erol Bulut açıkladı

Erol Bulut açıkladı

​Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.