Kurtarılan 15 denizci İstanbul'da

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal TVNET'e konuk oldu: Türkiye bugün artık 2023'ü, 2053'ü konuşuyor ve uzay planlaması yapıyor

TVNET'de katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, istikrarın siyasette çok değerli olduğunu belirterek, "Mesela Türkiye 19 yıldan beri güçlü bir istikrarla yoluna devam ediyor. Geçmişte bir ay sonrasını göremeyen Türkiye, bugün artık 2023'ü, 2053'ü konuşuyor ve uzay planlaması yapıyor. Uzaya dönük 9 ayrı hedef koyabiliyor." ifadelerini kullandı.