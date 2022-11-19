Gündem Kurtlanan işkembe piyasaya sürülüyor iddiası yalanlandı Onlar tesise bozuk gelen ve imha edilen ürünler
ANKARA

'Kurtlanan işkembe piyasaya sürülüyor' iddiası yalanlandı: Onlar tesise bozuk gelen ve imha edilen ürünler

Ankara'da özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Kurtlanan işkembelerin yer aldığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Girişim Et Entegre Tesis Müdürü İdris Demirhan'dan iddialara yalanlama geldi. Tesise gelen işkembelerin ön kabulden geçtiğini ve ağustos ayında bu bozuk ürünlerin geldiğini belirten Demirhan, "Böyle ürünler tespit edilip imha ediliyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kurtlanan işkembe piyasaya sürülüyor iddiası yalanlandı: Onlar tesise bozuk gelen ve imha edilen ürünler
​'Kurtlanan işkembe piyasaya sürülüyor' iddiası yalanlandı: Onlar tesise bozuk gelen ve imha edilen ürünler.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Girişim Et Entegre Tesis Müdürü İdris Demirhan ve Tesis Veterineri Gülseda Karsavuranoğlu açıklama yaptı.

Tesis Müdürü Demirhan, sosyal medyada kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasındaki görüntülerin olayın sadece küçük bir kısmı olduğunu dile getirerek, “Olayın başlangıcı ve bitişi o şekilde değil, görüntünün altında yazıldığı gibi değil. Olay Ağustos ayında cereyan eden bir olay. Bizim burası hükümet veterineri ve kendi veterinerimizin görev yaptığı, bakanlığın sürekli denetiminde olan bir tesis. Bu tesis sürekli işleyen bir tesis. İşkembe dışarıdan tesislere temizlenmek için mesai dışında geliyor, kapıdaki güvenlik arkadaşlar ön kabule malı alıyorlar, bekletiyorlar ve ertesi sabah hükümet veterineri ve kendi veterinerimiz gelip onun kontrolüne giriyor, kontrolünde bu ürünün bozuk olduğu tespit ediliyor. Tespit edilip imha ediliyor. Tutanaklarıyla, imha tutanaklarıyla birlikte tutulmuş bir ürün. O an için görüntüler mal sahibine olayın ne olduğunu anlatmak için çekilen bir görüntü. Sonradan görüntü amacı dışında kullanıldı” diye konuştu. Bu olayla sürekli karşılaştıklarını aktaran Demirhan, “Tesise bozuk ürünlerde gelebiliyor. Biz bu ürünleri tutanak karşılığında imha ediyoruz. Buraya gelen her ürün çıkmaz. Bizi en çok medya tarafı üzdü çünkü kanunen yapılması gereken her şeyi yaptık ondan bir eksikliğimizin olduğunu düşünmüyoruz. Ama bunu medyaya bu şekilde yansıtıldığı zaman bunu temizlemek çok zor bir şey, üzücü” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİ DERHAL İMHA ETTİK"

Girişim Et Entegre Tesisi Veteriner Hekimi Gülseda Karsavuranoğlu internette yayınlanan görüntülerin ve olayın yanlış bir amaçlarla saptırılarak işletmeyi karalamak adına yapılan küçük bir parçasının yayınlanması olduğunu vurgulayarak, “Ben sürekli burada bulunuyorum veteriner hekimi olarak ve devlet tarafından görevlendirilen bir resmi veteriner hekim meslektaşımızda işletmede bulunmaktadır. Buraya girip çıkan ürünlerin kontrolü yapılarak tüketime sunulup sunulmayacağı noktasında karar veren ve en son onaylayan veteriner hekimler olarak biz burada görev yapıyoruz” dedi.

Gıda ve kesimhane işletmesine uygun olmayan ürünün mesai saati dışında getirildiğini söyleyen Karsavuranoğlu, “Biz işletmeye geldiğimizde bunu tespit edip direkt imhasını yaptık. Temizlenerek tüketime sunulduğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz yasal prosedürde gerekli evraklarımız ve tutanaklarımız tutulup burada denetime gelen yetkili mercilere de sunuldu” ifadelerini kullandı.

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