Kurtulmuş'tan Rusya çıkarması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. Kurtulmuş, 3 günlük programı kapsamında, Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek. Kurtulmuş’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Kurtulmuş, 26 Eylül'e kadar sürecek resmi temaslarının ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek.
RUSYA MECLİSİ’NDE KONUŞACAK
Kurtulmuş, yarın Rusya parlamen-tosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Kurtulmuş, çarşamba günü ise Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek. Kurtulmuş'un, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.