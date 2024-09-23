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Kurtulmuş'tan Rusya çıkarması

Kurtulmuş'tan Rusya çıkarması

Uğur Duyan
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. Kurtulmuş, 3 günlük programı kapsamında, Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek. Kurtulmuş’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Kurtulmuş, 26 Eylül'e kadar sürecek resmi temaslarının ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek.


RUSYA MECLİSİ’NDE KONUŞACAK

Kurtulmuş, yarın Rusya parlamen-tosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Kurtulmuş, çarşamba günü ise Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek. Kurtulmuş'un, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.




#Numan Kurtulmuş
#Rusya
#politika

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