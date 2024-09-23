Kurtulmuş'tan Rusya çıkarması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, terör devleti İsrail tarafından katledilen şehit Eygi'nin cenaze töreninde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 'Ben niye konuşmadım' diyerek polemiğe giren CHP'li Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Cenazeler nutuk atılacak yer değil" ifadelerini kullandı.