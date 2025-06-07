Kurucu anayasaya ihtiyaç var

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaretinde konuştu: Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bayram sonrasında hazırlanacak anayasal çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını da arzuluyoruz” dedi. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
DARBE ANAYASASI YOK EDİLMELİ
Bahçeli, burada yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarının önemine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu, üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğü güncellenmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokulmalıdır.”
Saraçhane’den çıkıp Atatürk’ün izinde gidin
- Tüm siyasi partiler ve yöneticilerinin topluma moral veren ifadeler kullanmasının önemine değinen Bahçeli, toplumsal gerginliğe, çatışmaya ve sokağa davete gerek duyulmaması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, “Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hassaten de Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerine, Cumhuriyet Halk Partisinin mensuplarına Saraçhane’den çıkıp Ankara yolunda, Atatürk’ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa ‘kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek.’ Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye’nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır” dedi.