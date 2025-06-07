Kurucu anayasaya ihtiyaç var

Tüm siyasi partiler ve yöneticilerinin topluma moral veren ifadeler kullanmasının önemine değinen Bahçeli, toplumsal gerginliğe, çatışmaya ve sokağa davete gerek duyulmaması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, “Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hassaten de Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerine, Cumhuriyet Halk Partisinin mensuplarına Saraçhane’den çıkıp Ankara yolunda, Atatürk’ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa ‘kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek.’ Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye’nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır” dedi.